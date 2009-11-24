Буковина отримала з Австрії 240 тисяч захисних масок

Перша офіційна гуманітарна допомога прибула у Чернівецьку область від Федеральної землі Австрії Карінтія: 240 тисяч захисних масок на загальну суму 89,5 тис. євро.

Як повідомив УНІАН голова обласної надзвичайної протиепідемічної комісії, заступник голови облдержадміністрації Олександр ГРУШКО, найімовірніше, маски використовуватимуть під час другої хвилі спалаху захворюваності на грип та ГРВІ в Україні, яку епідеміологи прогнозують на січень-лютий наступного року.

Маски зберігатимуться в обласній клінічній лікарні, звідки пізніше, за рішенням ОДА, будуть передані райдержадміністраціям та місту Чернівці з тим, аби розподілити їх у першу чергу між навчальними закладами, а також забезпечити групи ризику – працівників транспортної сфери, медичного персоналу, викладачів та інших.

За словами О.ГРУШКА, цього тижня очікується надходження гуманітарної допомоги у вигляді масок, медикаментів, дезінфікуючих розчинів від польських та німецьких партнерів.

Голова обласної надзвичайної протиепідемічної комісії також заявив, що станом на 23 листопада епідемічний поріг на Буковині загалом перевищений удвічі.

У Глибоцькому, Кіцманському, Новоселицькому, Сторожинецькому, Хотинському районах і Чернівцях показник захворюваності на ГРВІ та грип залишається високим, інші райони області фактично наближаються до нульового епідемічного порогу.

За словами О.ГРУШКА, ще на один тиждень продовжено карантин у усіх навчальних закладах області. «Однак уже до кінця цього тижня очікується стабілізація ситуації, а з наступного понеділка – відновлення навчального процесу у всіх закладах освіти», - додав він.