“Півтори дитини” на жінку - така народжуваність в Україні

У найближчі роки в Україні сумарний показник народжуваності прогнозується на рівні “півтори дитини” на жінку.

Про це в інтерв’ю газеті “День” (№ 213, 24 листопада) заявила завідувач відділу проблем якості демографічних процесів Інституту демографії та соціологічних досліджень Ірина КУРИЛО.

Як зазначає видання, обіцянки кандидатів у президенти про зростання кількості населення до 50 млн. або про те, що до 2015 року в Україні буде природний приріст населення, у соціологів та демографів викликають скептичне ставлення. Фахівці наголошують, що такого не буде не тільки в Україні, а й у жодній країні світу.

Так, за даними Державного комітету статистики, станом на 1 жовтня цього року в Україні народилося понад 380 тис. дітей, тоді як померло понад 500 тис. осіб. При цьому у деяких регіонах України, зокрема, у західних, уже тривалий час народжуваність перевищує смертність. Торік дітей народилося найбільше за останнє десятиріччя. Свою роль тут відіграли соціальні разові виплати при народженні дитини, констатують фахівці.

“Так, зараз вступили у дітородний вік більш численні покоління, тому у більшості країн Європи спостерігається підйом народжуваності. Але особливого сплеску у майбутньому ми не прогнозуємо – через економічні умови та компенсаційний ефект”, - прокоментувала демографічну ситуацію І.КУРИЛО.

Вона пояснила, що у 90-ті роки молодь, яка ще мала запас часу, відкладала народження дітей до кращих часів, а з 2002 року почала це реалізовувати. “Нині цей компенсаційний ефект вичерпано, і ми входимо в еволюційне русло. Якщо оперувати сумарним показником народжуваності, то на найближчі роки в Україні він прогнозується на рівні 1,4 – 1,5 дитини, тобто півтори дитини на жінку або 15 дітей на 10 жінок (це середньоєвропейський показник)”, - зазначила експерт.

“Зростання населення не буде ні в Україні, ні в Європі; нині чисельність стабілізувалася, і вона мало зміниться навіть при зростанні народжуваності – через високі показники смертності та старіння нації”, - констатувала І.КУРИЛО..

Натомість, зазначила І.КУРИЛО, Україна зустрінеться з новими соціальними викликами. “У зв’язку з депопуляцією поглиблюється старіння населення, а це проблеми пенсійної системи. Якщо малочисельні покоління 90-х поповнюють працездатні та дітородні контингенти, теоретично виникає дефіцит працездатних людей, які поточними податками та внесками підтримують соціальну інфраструктуру, виплату пенсій, допомоги на дітей тощо. Тому проблема перебудови пенсійної системи, скорочення випадків передчасної смерті – основні моменти, на які має звернути увагу держава”, - рекомендує демограф.