У Севастополі на ГРВІ та грип захворіло 7 тис. 198 осіб

У Севастополі з 29 жовтня, з моменту початку спостереження, на ГРВІ та грип захворіло 7 тис. 198 чоловік, 334 хворих було госпіталізовано, з яких 280 вже виписано. Зафіксовано один летальний випадок (36-річний чоловік помер від пневмонії внаслідок ускладнення сезонного грипу типу В).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління охорони здоров`я міської держадміністрації Віктор ПОЛОГОВ на нараді в міськдержадміністрації. За оцінкою начальника управління, минулий тиждень в місті характеризується як відносно благополучний. «В середньому за добу до лікувальних закладів зверталося 250-270 чоловік. На сьогодні показник захворюваності на ГРВІ та грип становить 36,9 чоловік на 10 тисяч населення, що характерно для показників червня-липня», - сказав він. Разом з тим, як зазначив В.ПОЛОГОВ, «ми всі розуміємо, що, оскільки почався навчальний процес у школах і вузах, відновлено роботу дитячих садків, на нас чекає деякий підйом сезонної захворюваності на ГРВІ».