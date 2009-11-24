У Донецькій області - 18 хворих на грип A/H1N1

У Донецькій області за минулу добу кількість хворих на грип A/H1N1 збільшилася ще на 6 і зараз становить 18 чоловік.

Як повідомила виконуюча обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЕВА, за добу в області зареєстровано 2082 нових звернень за меддопомогою хворих на респіраторні інфекції, грип та їх ускладнення. З початку епідемії (30 жовтня 2009 року) загальна кількість хворих становила 95 тис. 387 випадків, зокрема діти до 18 років – 35 тис. 732 чол. «Стаціонарне лікування одержало 5 тис. 183 хворих, із них виписано після одужання – 4 тис. 317 чол.», - сказала Л.ГУСЕВА.

Вона також повідомила, що за добу померли з діагнозом «пневмонія» ще троє дорослих, і таким чином загальна кількість померлих з таким діагнозом з початку епідемії становить 23 чол., зокрема троє дітей. Секційний матеріал досліджується в Центральній СЕС м. Києва.

Одночасно Л.ГУСЕВА констатувала, що в області триває скорочення захворюваності на грип і ГРВІ, яка нижче на 33% порівняно з попереднім тижнем і на 24% - від рівня епідемічного порогу.

В.о. головного санлікаря області нагадала, що у зв`язку з покращенням епідемічної ситуації в регіоні відновлено роботу навчально-виховних установ, за винятком міст Красноармійськ і Димитров, де обмежувальні заходи в дитячих дошкільних установах продовжено до 25 і 26 листопада відповідно.