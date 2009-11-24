На Волині від пневмонії померло 17 людей

На Волині з початку епідемії грипу і ГРВІ від пневмонії померло 17 людей. Двоє з них - 23 та 21 листопада – жителі Нововолинська, молодий чоловік та літня жінка. Перед тим від пневмонії померла породілля з Луцького району, якій зробили кесарів розтин, стан дитини задовільний.

Як поінформували сьогодні в управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА, загалом ситуація в області стабілізувалася. За останню добу до медиків зі скаргами на симптоми грипу та ГРВІ звернулося 475 людей, з них 302 дітей та 173 дорослих, госпіталізовано 40 людей.

Загалом з початку епідемії до медиків звернулося близько 60 тисяч волинян, в двох випадках підтверджено діагноз грип А Н1N1.