Смерть школяра з Краматорська у 2008 р. не пов'язана з вакцинацією

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я в результаті розслідування не встановили причинно-наслідкового зв`язку між смертю школяра з Краматорська і його вакцинацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВРРЗ Ната МЕНАБДЕ сьогодні під час зустрічі в Києві з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Це було дуже ретельне розслідування, і всі наші дані не підтвердили зв`язку. Але все це призвело до персонального посадового покарання певних осіб, які ухвалювали рішення», - сказала Н.МЕНАБДЕ.

Водночас, за її словами, ця історія призвела до зниження ефективності вакцинації та рівня довіри до неї. «Це неефективний шлях, і все це працює на руку антивакцинальній кампанії», - вважає вона.

На думку Н.МЕНАБДЕ, перш ніж приступати до процесу імунізації населення, Україні необхідно «закрити цю історію». «Торішня історія не закрита, і для того щоб можна було переходити до вакцинації, якщо буде ухвалено таке рішення, без старих боргів, які тягнуться звідти, необхідно вжити заходів, щоб закрити цю історію і не виникало інших питань», - сказала вона.

Представник ВООЗ зазначила, що історія зі смертю школяра з Краматорська також позначилася на бажанні виробників вакцин працювати з Україною. «Вже у деяких виробників з`явилося побоювання щодо постачання вакцин і ліків до України. У них вже немає великого бажання поставляти вакцини до України, якщо ця вакцина при постачанні одержує ризик на знищення цілої партії, що дуже сильно дискредитує виробника. Це теж наслідки торішньої історії», - пояснила представник ВООЗ.

«Необхідно дуже обережно управляти всією цією ситуацією, і ми готові надати будь-яку технічну допомогу і поради», - наголосила Н.МЕНАБДЕ.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року старшокласник з Краматорська Антон Тищенко після щеплення від кору і краснухи помер у реанімації.

Через кілька днів Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

Комісія МОЗ дійшла висновку, що “прямого причинно-наслідкового зв`язку” між проведеною вакцинацією від кору і краснухи А.Тищенка і настанням його смерті «не встановлено».