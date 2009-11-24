На Луганщині проти грипу щеплено майже 5 тис. осіб

В Луганській області на сьогодні проти грипу щеплено 4 тис. 983 осіб, у тому числі 1 тис. 248 медичних працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив Головний санітарний лікар Луганської області Анатолій ДОКАШЕНКО.

За його словами, в області створено понад тисячу кабінетів для щеплень. Міністерству охорони здоров’я область замовила 1 млн. доз вакцини. Ще 40 тис. доз вакцини облдержадміністрація закуповує за свої власні ресурси. В аптечній мережі області на сьогодні в наявності є 13 тис. доз вакцини проти грипу.

А.ДОКАШЕНКО прогнозує, що на території області упродовж грудня буде спостерігатися зниження захворюваності на ГРВІ та грип. В кінці січня на початку лютого 2010 року очікується друга хвиля епідемії грипу, пік якої припаде на середину лютого, зазначив він.

У період епідемії - з 29 жовтня по 20 листопада поточного року – на грип і ГРВІ захворіло 48 тис. 195 жителів Луганщини. У лікувальних установах пройшли лікування 2 тис. 750 чоловік. На сьогодні з лікарень виписано 1917 чоловік. Серед них - 437 з діагнозом грип, пневмонія.

Вірусологічні дослідження матеріалів проведено від 150 хворих на грип і пневмонію. Крім цього, матеріали від 7-ми хворих передані на дослідження в Центральної СЕС МОЗ України для лабораторного дослідження на каліфорнійський грип.

На території області за час першої хвилі епідемії від грипу «В» померла одна жінка, яка до лікарні не зверталася 9 діб.