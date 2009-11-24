Президент закликає ВР до професіоналізму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламент діяти професійно при повторному розгляді змін до Держбюджету-2009, які передбачають виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав на прес-конференції в Прилуках Чернігівської області.

«Я закликаю парламент діяти професійно і не звертатися до друку національних грошей», – сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, НБУ неспроможний направити 1 млрд. грн. на ці цілі зі свого прибутку, який прогнозується на рівні 690 млн. грн. за підсумками 10 місяців роботи банку. Окрім того, наголосив Президент, прибутки НБУ можна розподіляти лише після завершення року – відтак у разі прийняття зазначеного закону НБУ буде змушений вдатися до емісії. «Це неправильне економічне рішення, абсолютно політизоване, яке призведе до дестабілізації цін, грошей, тільки щоб «прикрити» бездарну урядову політику», – переконаний В.ЮЩЕНКО.

Глава держави нагадав, що в економічній історії України вже був прецедент, коли безконтрольна емісія НБУ призвела до небачених у Європі та Азії темпів інфляції в Україні.

«Коли прем’єр-міністр не може забезпечити контроль над державними фінансами, не може виконати бюджет і через маніпуляції проводить політику фінансової дестабілізації», – сказав Президент про урядові ініціативи щодо фінансування протиепідемічних заходів, Євро-2012 за рахунок прибутку НБУ. Відтак він поклав на прем’єр-міністра відповідальність за фінансові наслідки таких рішень.

У цьому контексті Президент прокоментував останні заяви урядовців щодо необхідності посилення урядового впливу на роботу Нацбанку. Він вважає неприпустимим перетворення НБУ на «філію» Міністерства фінансів чи уряду.

«Національний банк не відповідає за грип, за розрахунки за російський газ – це не його місія. НБУ відповідає за те, що на початку і наприкінці року гривня повинна бути по стабільності незмінною. Це є місія Національного банку», – підкреслив В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що закон про НБУ передбачає незалежний статус цієї інституції.

“Повертатися сьогодні знову до філії прем’єр-міністра чи Міністерства фінансів – це другий раз наступити на граблі, які принесли українській нації найбільшу з 1950 року інфляцію в Європі та Азії», – сказав також Президент.

Він висловив сподівання, що такі некомпетентні ініціативи прем’єра та міністра економіки не знайдуть підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих на грип. За даний закон проголосував 401 народний депутат.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу, оскільки Національному банку України “ нема звідки узяти” цих коштів.

Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

16 листопада Президент повернув зі своїми пропозиціями закон “ Про внесення змін до Закону України “ Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою.

Депутати від БЮТ ініціювали скликання на 26 листопада позачергового засідання ВР, на якому має бути розглянуто питання щодо подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Сьогодні, 24 листопада, народний депутат від фракції Партії регіонів Гання ГЕРМАН висловила думку, що на позачерговому засіданні Верховної Ради України у четвер, 26 листопада, депутати ПР скоріше за все, не голосуватимуть за подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.