Ющенко доручив напрацювати додаткові протигрипозні заходи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО на засіданні уряду напрацювати додаткові заходи протидії можливим наступним хвилям епідемії грипу і зокрема, пандемічного.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА прем’єр-міністру України.

Глава держави зазначає, що нині в Україні завершено певний етап роботи місії Всесвітньої організації охорони здоров`я, яка перебувала в Україні з метою оцінки і прогнозування епідемічної ситуації у контексті захворювання на грип, вироблення відповідних рекомендацій стосовно протидії поширенню грипу, а також мінімізації негативних наслідків цього захворювання.

У листі В.ЮЩЕНКО повідомляє, що під час зустрічі з експертами Всесвітньої організації охорони здоров`я його було поінформовано про висновки зазначеної роботи. Зокрема, підкреслено, що завдяки ефективній та вчасній реалізації заходів, визначених у рішенні Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні”, епідемічна ситуація щодо грипу має тенденцію до стабілізації.

Водночас, наголошує В.ЮЩЕНКО, експертами надано й обґрунтовано рекомендації щодо необхідності вжиття Україною на національному і регіональному рівнях додаткових заходів задля забезпечення готовності протидіяти можливим наступним хвилям епідемії грипу, зокрема пандемічного. Відтак, особливо гострою є необхідність визначення Урядом України чіткого плану дій та здійснення відповідної роботи з імунопрофілактики населення.

“З огляду на викладене прошу Вас забезпечити на найближчому засіданні уряду України розгляд питання щодо організації та проведення вакцинації населення України від пандемічного грипу та прийняти відповідні рішення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров`я, передбачивши, зокрема, заходи стосовно здійснення належної роз`яснювальної роботи серед населення, адекватної підготовки медичного персоналу та закладів охорони здоров`я до цієї діяльності тощо”, - йдеться в листі до прем’єр-міністра.

Президент також просить Ю.ТИМОШЕНКО вжити ефективних заходів до врегулювання в межах чинного законодавства питання отримання Україною 5 млн. доз вакцини від каліфорнійського грипу, запропонованої Всесвітньою організацією охорони здоров`я в якості гуманітарної допомоги.