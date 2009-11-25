Тільки 5% стаціонарів можуть надати невідкладну допомогу

Тільки 5% стаціонарів інфекційних лікарень мають можливість надавати хворим невідкладну медичну допомогу, катастрофічно бракує палат інтенсивної терапії, запаси медикаментів у кращому разі є на два-три дні, розповів «Дзеркалу Тижня» один з заступників міністра охорони здоров’я.

При цьому, за словами академіків і професорів Академії медичних наук України, офіційна статистика щодо дитячої смертності не відповідає дійсності.

«В Україні зберігається високий рівень інфекційної захворюваності і смертності серед дітей — за поширеністю інфекції посідають перше місце серед усіх причин загибелі дітей, а в офіційній статистиці — лише п’яте-шосте, що не відповідає дійсності, тим більше що смертність навіть від таких інфекцій, як гнійні менінгіти й ГРВІ, згідно зі статистикою МОЗ, реєструють серед захворювань нервової та дихальної систем», — ідеться в листі, підписаному академіком Ж.Возіановою, професорами М.Андрейченком, С.Крамаревим, К.Боднею, О.Сельніковою та іншими.

За даними експертів, за роки незалежності смертність від інфекційних хвороб в Україні збільшилася більш ніж утричі.

dt.ua