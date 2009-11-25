Канадська вакцина від свинячого грипу викликає алергію

Влада шести канадських провінцій з тринадцяти відкликала вакцину проти свинячого грипу виробництва компанії GlaxoSmithKline (GSK) через сильну алергічну реакцію, повідомляє ВООЗ.

Не дивлячись на це, представник ВООЗ Томас Ебрахем (Thomas Abraham) закликає людей не ставитися до даних препаратів з упередженням і не змінює рекомендацій щодо даних медикаментів.

Як повідомляє Canada.com, сильна алергічна реакція спостерігається у шести осіб. Їх стан в даний час оцінюється, як стабільний. Також стало відомо, що владою відкликано 172 тисячі доз вакцини.

bfm.ru