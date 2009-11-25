Епідемія грипу забрала життя вже 397 українців

В Україні кількість померлих від грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на 24 листопада зросла до 397 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

В тому числі за останню добу померли 9 осіб.

Загальна кількість осіб, які захворіли з початку епідемії, становить 1 млн. 679 тис. 237 осіб; за останню добу - 43 тис. 583 особи.

Госпіталізовано з початку епідемії 99 тис. 661 особу, за останню добу - 2 тис. 469 осіб.