Поширення ВІЛ/СНІД: у світі скорочується, в Україні зростає

За останні вісім років у світі кількість випадків інфікування ВІЛ знизилася на 17 відсотків. Про це йдеться у доповіді об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS). В Україні навпаки - ВІЛ поширюється швидкими темпами.

Попри загальне уповільнення поширення ВІЛ-інфекції у світі, у Східній Європі та Центральній Азії показник поширення ВІЛ продовжує зростати. Зокрема у Росії та Україні зафіксовано 90% всіх випадів захворювання на вірус імунодефіциту людини у цьому регіоні. Це дуже непокоїть ООН, сказала в інтерв’ю «Німецькій хвилі» координатор об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу в Україні Анна Шакаришвілі.

«В Україні такі тенденції: продовжується зростання кількості нових випадків. І опубліковані данні у цій доповіді свідчать, що Україна має найвище поширення ВІЛ-інфекції серед усіх країн Європи і країн колишнього СРСР». Експерт зауважила, що ООН ретельно слідкує за тим, як країна проводить попереджувально-профілактичну роботу щодо поширення ВІЛ, а також доглядає та лікує хворих на ВІЛ/СНІД.

«Ріст ВІЛ-епідемії пов`язаний, незважаючи на правильне втручання держави, з тим, що цих цілеспрямованих програм не вистачає. Тому поки не буде програм, направлених на тих, хто вживає наркотики - на секс-робітників, чоловіків, які мають секс з чоловіками - то важко буде зупинити епідемію», - наголосила Анна Шакаришвілі.

За її словами, ООН рекомендує Україні підвищити якість і спектр заходів направлених на запобігання поширення ВІЛ-інфекції серед найуразливіших категорій населення, розширити профілактичні програми зі зміни статевої поведінки та активніше направляти на боротьбу з ВІЛ-епідемією фінансові ресурси не тільки від міжнародних донорів, але й національні кошти.