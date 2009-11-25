4 золоті правила довголіття

Медичний журнал American Journal of Medicine стверджує, що для того, щоб бути здоровим і прожити довге життя, необхідно сформувати лише чотири звички: потрібно відмовитися від куріння, щоденно їсти овочі і фрукти, стежити за своєю вагою і мати невеликі фізичні навантаження до 2,5 годин в тиждень. «Це чотири колони, на яких тримається здоровий спосіб життя», - пише видання.

Учені досліджували 15 тисяч 708 американців у віці від 45 до 64 років. З них тільки 8% дотримуються цього золотого правила довголіття.

health.km.ru