У Закарпатті рівень захворюваності на грип зменшився у 5 разів

У Закарпатті останніми днями рівень захворюваності на грип і ГРВІ зменшився в середньому у п’ять разів порівняно з піковим періодом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила головний лікар Закарпатської санітарно-епідеміологічної станції Віра ЧИЖ.

За її словами, за період епідускладнення в заклади охорони здоров’я Закарпатської області звернулися 53 тис. 327 осіб, з них 22 тис. 862 – діти.

«На сьогодні вже виписано 2 тис. 694 особи, у тому числі 1 тис. 325 маленьких закарпатців», – зазначила В. ЧИЖ.

Вона також додала, що протягом останнього тижня в області фіксується помірне зниження щоденної кількості хворих.

«Динаміка щоденних звернень у заклади охорони здоров’я від початку епідемії свідчить, що у порівнянні з періодом, коли реєструвалася найвища захворюваність (1-3 листопада), останніми днями кількість хворих нижча в середньому у п’ять разів», – сказала головний державний санітарний лікар області.

Попри все це, за словами санепідеміологів, показник захворюваності у регіоні все ще високий: перевищує епідпоріг у 2,3 рази.