Створять робочу групу для реформуванням охорони здоров’я

Прем`єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд затвердить склад спеціальної робочої групи, яка розпочне працювати над комплексним реформуванням системи охорони здоров‘я.

Про це йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО щодо епідемічної ситуації, текст якого оприлюднений на Урядовому порталі.

За словами прем`єр-міністра, до складу групи увійдуть високопрофесійні представники системи охорони здоров’я України.

“Усі необхідні реформи будемо проводити невідкладно”, – запевнила прем`єр-міністр, говорячи про реформування системи медицини в країні.

“Ми доженемо бездарно втрачений за вісімнадцять років час, реформуємо систему охорони здоров’я, як і всі інші сфери нашого життя”, – йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’р-міністр зазначає, що світова пандемія грипу – це “не політична вигадка, а жорстка реальність”, яка, за даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я, торкнулася майже всіх країн.

Що ж до ситуації з епідемією грипу конкретно в Україні, то, на переконання глави уряду, на сьогодні ситуація стабілізувалася і епідемія пішла на спад.

“Загрози пандемії в Україні немає. Минулого тижня зафіксовано найнижчу захворюваність з початку епідемії. Нам вдалося зупинити грип”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також запевнила, що зробить усе, щоб українці були заздалегідь готові до можливих наступних хвиль епідемії.