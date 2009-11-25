На модернізацію санепідемслужби знадобиться майже 1,5 млрд. грн

Головний державний санітарний лікар Олександр БІЛОВОЛ заявляє, що на модернізацію санітарно-епідеміологічної служби України буде знадобиться 1,430 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.БІЛОВОЛ повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Сьогодні на засіданні уряду затверджено план заходів з розвитку і переоснащення Державної санітарно-епідеміологічної служби. На сьогодні санепідемслужба вимагає серйозного реформування, яке здійснюватиметься за рахунок модернізації і переоснащення», - сказав О.БІЛОВОЛ.

За його словами, на підставі затвердженого рішення планується розробити програму про розвиток Державної санепідемслужби на 2010-2012 роки.

О.БІЛОВОЛ додав, що реалізація програми здійснюватиметься за трьома напрямами, зокрема вдосконалення матеріально-технічної бази і лабораторної мережі від районного до обласного рівня, моніторинг забруднення об`єктів життєдіяльності людини небезпечними хімічними речовинами, визначення вмісту генетично модифікованих організмів в продуктах харчування. «Тут ми плануємо вжити дуже серйозних заходів з визначення 28 базових і 771 низових лабораторій», - повідомив він.

Головний санітарний лікар відзначив, що ще одним напрямом розвитку санепідемслужби стане захист від інших фізичних чинників, які впливають на стан здоров`я людини.