Кабмін виділив 100 млн. грн. на екстрену медицину

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив рішення про виділення 100 млн. грн. зі Стабілізаційного фонду на фінансування екстреної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні ухвалено рішення про виділення зі Стабілізаційного фонду 100 млн. на фінансування відділень невідкладної допомоги за програмою «Екстрена медицина», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.