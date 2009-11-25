Князевич розраховує на виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ розраховує, що Верховна Рада подолає вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я абсолютно зацікавлений у коштах для системи охорони здоров`я й у тому мільярді гривень, який має надійти в систему охорони здоров`я. Якщо ми говоримо про цей конкретний політизований мільярд, то я сподіваюся, що всі депутати проголосують», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

При цьому міністр зазначив, що зараз у галузі існує проблема з відшкодуванням коштів на виплату заробітної плати медичним працівникам, а також із браком коштів на відновлення мережі інтенсивної терапії.

В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що міністерство готове надати народним депутатам повний перелік заходів, які планується реалізувати за рахунок 1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада на засіданні міжвідомчої комісії з питань розслідування корупційних дій при закупівлі за держкошти медичного обладнання та ліків у 2007-2009 роках В.КНЯЗЕВИЧ заявив, що кампанія з перевірки держзакупівель у медичній сфері паралізує роботу відомства.

«Якщо ми хочемо навести порядок, ми повинні на перспективу намалювати систему, яка повинна працювати, – це державне замовлення. А якщо ми хочемо створити тільки репресії – не питання, я можу завтра вийти у Верховну Раду із заявою про відмову від мільярда», – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Довідка УНІАН. 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику й лікування хворих на грип. За цей закон проголосував 401 народний депутат.

16 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою. Він вважає, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

Депутати від БЮТ ініціювали скликання на 26 листопада позачергового засідання ВР, на якому має бути розглянуто питання про подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

24 листопада народний депутат із фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН висловила думку, що на позачерговому засіданні Верховної Ради 26 листопада депутати від ПР, швидше за все, не голосуватимуть за подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Сьогодні один із лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що ПР хоче отримати від уряду проект постанови про те, на які саме потреби буде використано 1 млрд. грн., які Кабінет міністрів хоче отримати на боротьбу з грипом.