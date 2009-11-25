Вивчають можливості виробництва вакцин в Україні

Міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ ініціює створення робочої групи з вивчення можливості виробництва вакцин в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я запропонував розглянути питання (на засіданні уряду) про створення робочої групи з винесення програми «Укрвакцина», тобто з виготовлення своєї вакцини», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр повідомив, що до складу групи планується включити представників Національної академії наук, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства економіки і Міністерства фінансів.

На думку В.КНЯЗЕВИЧА, виробництво власних вакцин є інвестиційно привабливим проектом.

«Всі органи повинні дати відповідь – якщо ми йдемо на виробництво вакцини, то яким чином і за рахунок яких коштів. Ми розуміємо, що ця вакцина повинна бути якісною і конкурувати з іншими виробниками», - додав міністр.