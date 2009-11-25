Пандемічна вакцина без реєстрації не використовуватиметься

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що пандемічна вакцина, отримана від Всесвітньої організації охорони здоров`я у вигляді гуманітарної допомоги, не використовуватиметься в Україні без проведення національної процедури реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«У нас, якщо пам`ятаєте, були деякі проблеми з вакциною, яку ввозили, хоча довели в судовому порядку, що прекваліфікація ВООЗ є юридично правильною. Сьогодні я вніс за дорученням прем`єр-міністра проект розпорядження про певне спрощення, але без процедури реєстрації просто ввозити вакцину ми не будемо», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр пояснив цю позицію тим, що держава, ухвалюючи рішення про ввезення вакцини, надає гарантії громадянам, які вакцинуватимуться.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ната МЕНАБДЕ заявила, що Всесвітня організація охорони здоров`я готова надати Україні у вигляді гуманітарної допомоги 5 млн. доз пандемічної вакцини, що дозволить зробити щеплення близько 10% населення.