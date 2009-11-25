У Донецькій області 27 хворих на грип A/H1N1

У Донецькій області за минулу добу число хворих на грип A/H1N1 збільшилося ще на 9 і зараз становить 27 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні виконуюча обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

Також, за її даними, за добу в області зареєстровано 3960 нових звернень за медичною допомогою хворих на респіраторні інфекції, грип і їх ускладнення. З початку епідемії (30 жовтня 2009 року) загальна кількість хворих становить 99 тис. 347 випадків, зокрема діти до 18 років – 37 тис. 411 осіб. «Стаціонарне лікування отримали 5 тис. 395 хворих, із них виписані після одужання – 4 тис. 661 особа», - сказала Л.ГУСЄВА.

Вона також акцентувала, що за добу не зареєстровано смертей із діагнозом «пневмонія».

Водночас Л.ГУСЄВА констатувала, що в області продовжується скорочення захворюваності на грип і ГРВІ, тижневий показник захворюваності не перевищує епідемічного порогу.