Україна - лідер з ВІЛ-інфекції серед країн Європи та колишнього СРСР

Україна має найвищий показник поширення ВІЛ-інфекції серед усіх країн Європи і країн колишнього СРСР.

Про це заявила координатор об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу в Україні Анна ШАКАРИШВІЛІ в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

Вона зазначила, що ООН непокоїть, що попри загальне уповільнення поширення ВІЛ-інфекції у світі, у Східній Європі та Центральній Азії показник поширення ВІЛ продовжує зростати. За її словами, зокрема, у Росії та Україні зафіксовано 90% всіх випадів захворювання на вірус імунодефіциту людини у цьому регіоні.

А.ШАКАРИШВІЛІ зазначила, що «в Україні такі тенденції: продовжується зростання кількості нових випадків”. За її словами, Україна “має найвище поширення ВІЛ-інфекції серед усіх країн Європи і країн колишнього СРСР». Експерт зауважила, що ООН ретельно слідкує за тим, як країна проводить попереджувально-профілактичну роботу щодо поширення ВІЛ, а також доглядає та лікує хворих на ВІЛ/СНІД.

А.ШАКАРИШВІЛІ сказала, що «зростання ВІЛ-епідемії пов`язано, не зважаючи на правильне втручання держави, з тим, що цих цілеспрямованих програм не вистачає”. “Тому поки не буде програм, направлених на тих, хто вживає наркотики, - на секс-робітників, чоловіків, які мають секс з чоловіками - то важко буде зупинити епідемію», - наголосила вона. За її словами, ООН рекомендує Україні підвищити якість і спектр заходів, направлених на запобігання поширення ВІЛ-інфекції серед найуразливіших категорій населення, розширити профілактичні програми зі зміни статевої поведінки та активніше направляти на боротьбу з ВІЛ-епідемією фінансові ресурси не тільки від міжнародних донорів, але й національні кошти.

У доповіді об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) зазначається, що у світі від СНІДу померли вже понад 25 млн. осіб. За останні вісім років у світі кількість випадків інфікування ВІЛ знизилася на 17%.