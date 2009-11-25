Кабмін призначив Курищука заступником міністра

Був директором ДП «Біофарма»

Кабінет Міністрів призначив Костянтина КУРИЩУКА заступником міністра охорони здоров`я. Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО. Як повідомлялося, раніше К.КУРИЩУК працював, зокрема, заступником голови Держкомітету медичної і мікробіологічної промисловості України, був директором ДП «Біофарма».

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