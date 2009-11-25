Кабмін призначив Курищука заступником міністра
16:30, 25 листопада 2009Країна
0
Був директором ДП «Біофарма»
Кабінет Міністрів призначив Костянтина КУРИЩУКА заступником міністра охорони здоров`я.
Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО.
Як повідомлялося, раніше К.КУРИЩУК працював, зокрема, заступником голови Держкомітету медичної і мікробіологічної промисловості України, був директором ДП «Біофарма».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter