Кабмін призначив Курищука заступником міністра

16:30, 25 листопада 2009
Країна
0

Був директором ДП «Біофарма»

Кабінет Міністрів призначив Костянтина КУРИЩУКА заступником міністра охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО.

Як повідомлялося, раніше К.КУРИЩУК працював, зокрема, заступником голови Держкомітету медичної і мікробіологічної промисловості України, був директором ДП «Біофарма».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter