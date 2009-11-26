МОЗ надасть інформацію про вакцину від пандемічного грипу

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом надасть інформацію про визначення вакцини, яку застосовуватимуть в Україні проти пандемічного грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, враховуючи численні повідомлення, які наводять некоректну інформацію щодо визначення постачальників вакцини проти пандемічного грипу, яку Всесвітня організація охорони здоров’я надасть Україні як гуманітарну допомогу, міністерство інформує, що під час робочої зустрічі керівництва профільного міністерства з експертами ВООЗ, на запитання, яку саме вакцину може отримати Україна, директор Програм з охорони здоров`я ЄРБ ВООЗ Недрет ЕМІРОГЛУ наголосила, що вакцина, з якої формується резерв гуманітарної допомоги ВООЗ, надходить від різних постачальників. Якщо вакцина відповідає вимогам ВООЗ, то немає значення, хто саме є виробником. До того ж, перелік держав, які очікують на гуманітарну допомогу, досить великий, а поставки відбуваються в певній послідовності, залежно від надходження вакцин.

На сьогодні в Україні проходять процес реєстрації дві вакцини - канадського та російського виробництва. Проте це не є свідченням того, що вакцини саме цих виробників будуть застосовуватися для масової вакцинації в Україні. Інформацію про визначення вакцини, яку використовуватимуть в Україні проти пандемічного грипу, МОЗ України надасть найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ната МЕНАБДЕ заявила, що Всесвітня організація охорони здоров`я готова надати Україні у вигляді гуманітарної допомоги 5 млн. доз пандемічної вакцини, що дозволить зробити щеплення близько 10% населення.

Сьогодні, 25 листопада, міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що пандемічна вакцина, отримана від ВООЗ у вигляді гуманітарної допомоги, не використовуватиметься в Україні без проведення національної процедури реєстрації.