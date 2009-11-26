У Росії від усіх видів грипу померло не більш як 600 осіб

У Росії з початку 2009 року від усіх видів грипу, включаючи A/H1N1, померли не більше ніж 600 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Москві повідомила міністр охорони здоров`я й соціального розвитку РФ Тетяна ГОЛІКОВА.

«Смертність від усіх видів грипу не перевищує 600 осіб накопиченим підсумком з початку року», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

За її словами, на даний момент у Росії зареєстровано 11 тис. 633 випадки грипу A/H1N1.

«Домінуючим у структурі захворюваності на грип і ГРВІ є вірус грипу H1N1», - сказала вона.

За словами Т.ГОЛІКОВОЇ, в структурі смертності від грипу і ГРВІ кількість летальних результатів саме від грипу не перевищує 0,2%.

Також міністр відзначила, що міжнародні експерти прогнозують другу хвилю захворюваності на грип A/H1N1. Зокрема, в тих країнах, де епідемія нового грипу почалася раніше, ця хвиля вже прийшла.

За її словами, в Росії традиційно пік сезонної захворюваності на грип припадає на кінець лютого - початок березня.

«Як поведе себе ситуація, нині передбачити доволі складно. Думаю, десь до кінця грудня ми зможемо цю ситуацію відстежити», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

Вона також повідомила, що від грипу А/H1N1 вже проведено щеплення близько 70 тис. росіян.