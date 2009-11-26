Дніпропетровщина отримала 10 апаратів штучної вентиляції легень

Лікарні Дніпропетровщини за централізованими поставками від Міністерства охорони здоров’я України додатково отримали 10 апаратів штучної вентиляції легень на суму 1,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

До початку епідемії грипу та ГРВІ в лікувально-профілактичних закладах області працювала 47 таких апаратів. Наразі всі базові обласні лікарні забезпечені апаратами штучної вентиляції. Загалом в регіоні функціонує 334 одиниці наркозно-дихального обладнання.

З початку епідемії від МОЗ України передано до резерву лікувально-профілактичних закладів області противірусний препарат „Таміфлю” на загальну суму близько 1,7 млн. грн. Крім того, для лікування хворих отримано медикаментів на суму понад 508 тис грн.

Одночасно Дніпропетровська область за рахунок коштів резервного фонду, виділених МОЗ України урядом на проведення заходів подолання поширенню епідемії, отримала 19,064 млн. грн.