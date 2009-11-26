З проблеми грипу до уряду звернулося понад 10 тисяч осіб

На урядову телефонну „гарячу лінію” з проблеми пандемічного грипу вже звернулися понад 10 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, про це сьогодні на брифінгу в Києві поінформувала міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

За її словами, "люди зверталися і за швидкою допомогою, і за консультаціями лікарів. Тим, хто потребував консультації, вона обов’язково відразу ж і надавалася, тому що зараз на „гарячій лінії” цілодобово чергує лікар. Були й повідомлення про відсутність ліків, відмови в госпіталізації тощо". "Хочу зазначити, наголосила міністр, що уся інформація моментально передається до Міністерства охорони здоров’я України та до штабів в областях, де по ній терміново вживаються необхідні заходи”.

Всього ж, за словами Л.ДЕНІСОВОЇ, станом на 24 листопада до урядової телефонної „гарячої лінії” надійшло 153 тис. 208 звернень. Із 139 тис. 869 звернень, які було направлено для реагування до органів виконавчої влади, вже розглянуто 78%. Більша половина заявників, з якими було встановлено зворотний зв’язок, висловили задоволення тим, як відреагували на їх звернення.

Крім того, людей, які телефонували, як і раніше, хвилюють земельні питання, видача актів на землю, питання соціального захисту, надання комунальних послуг та транспортного обслуговування.

Л.ДЕНІСОВА ще раз нагадала, що урядова телефонна гаряча лінія працює цілодобово. Кожен громадянин України, набравши номер 0-800-507-309, може звернутися по допомогу до органів виконавчої влади. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні.