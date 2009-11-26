На Волині керівники двох медустанов розкрадали гроші

На Волині податківці викрили підприємця та посадовців двох медичних установ, яких підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Управління податкової міліції ДПА у Волинській області, кримінальну справу стосовно приватного підприємця податківці порушили за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) ще декілька місяців тому. Попередньо правоохоронці задокументували та зупинили діяльність конвертаційного центру з обігом коштів у 3,6 млн. грн., ініціатором створення якого був цей бізнесмен.

Пізніше, аналізуючи матеріали справи, співробітники податкової міліції з’ясували, що саме через цього приватного підприємця дві медичні установи області замовляли послуги за кошти держави, завищуючи при цьому їхню вартість. На рахунок підприємця дві медичні установи перерахували 451 тис. грн. державних коштів.

Як свідчать матеріали справи, потім кошти конвертувалися підприємцем в готівку. Різниця між завищеною і звичайною вартістю послуг поверталася посадовцям. Факт розкрадання бюджетних коштів очевидний, втім, це остаточно з’ясується в ході подальшої перевірки, зазначають податківці.