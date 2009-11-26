На Львівщині 1,5 тис. нових випадків грипу та ГРВІ

Минулої доби у Львівській області на грип та ГРВІ захворіло 1 тис. 685 осіб, з них 631 дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, до лікарень госпіталізовано 123 особи, з них 64 дитини. В реанімації перебуває 17 людей, 2 особи підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Як зазначається у повідомленні, з 19 жовтня до 25 листопада кількість хворих на грип і ГРВІ у Львівській області становила 202 тис. 440 осіб. За цей період померли 94 особи.

Зі стаціонарних відділень лікарень з 29 жовтня до 25 листопада виписали 9 тис. 592 пацієнтів, а за останню добу – 278 осіб.