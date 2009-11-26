У Донецькій області 39 хворих на грип A/H1N1

У Донецькій області за минулу добу кількість хворих на грип A/H1N1 збільшилася ще на 12 осіб і зараз становить 39 осіб.

Як повідомила УНІАН в.о. головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА, за добу в області зареєстровано 3739 нових звернень по меддопомогу хворих респіраторними інфекціями, грипом та їх ускладненнями.

З початку епідемії (30 жовтня) загальна кількість хворих становила 103 тис. 086 випадків, зокрема діти до 18 років – 39 тис. 029 осіб.

«Стаціонарне лікування одержали 5 тис. 615 хворих, з них виписані по одужанню – 4 тис. 917 осіб», - сказала Л.ГУСЄВА.

Вона також повідомила, що за добу ще один дорослий помер з діагнозом «пневмонія», і таким чином з початку епідемії загальне число померлих в області з діагнозом «пневмонія» становить 24 особи, в т.ч. троє дітей. Секційний матеріал досліджується у Центральній СЕС м. Києва і Донецькій обласній СЕС.