ВР допрацює закон щодо 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу

Верховна Рада направила на доопрацювання закон щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне питання було поставлене на голосування перед закриттям позачергового засідання парламенту.

Дана ініціатива виходила від фракції БЮТ. Її підтримав 251 народний депутат із 322, зареєстрованих у сесійній залі.

Підтримали цю пропозицію 151 депутат від БЮТ, 51 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина, двоє позафракційних та один депутат від фракції Партії регіонів.

Таким чином, документ направлений на доопрацювання у Бюджетний комітет ВР.