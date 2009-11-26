Вітаміни С і Е рятують м'язи від старіння

Західні медики дійшли висновку про те, що прийом вітамінів Е і С в літньому віці благотворно позначається на м`язовій системі людини.

За словами учених, вказані вітаміни сприяють зростанню слабшаючої м`язової сили, а дієта, багата антиоксидантами, дозволить немолодим зберегти високу м`язову активність і зберегти значну частину функцій м`язових волокон, повідомляє CyberSecurity.

"М`язова система і показники м`язової сили людини - це одні з найяскравіших маркерів старіння людини. Перші ознаки зниження м`язової активності у людей, як правило, спостерігаються після 40 років, а до 60 років активність м`язової системи спадає дуже помітно", - говорить Енн Ньюменн, медик з Університету Піттсбурга.

За її словами, це зниження є одним з основних чинників ризику, оскільки слабіюча м`язова система негативно впливає на решту всіх систем організму, зокрема кісткову, коли підвищується ризик переломів кісток.

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