Лікарі створили вакцину проти раку

Учені розробили вакцину, що імплантується під шкіру хворого, яка здатна реорганізувати роботу імунної системи і примусити її знищувати злоякісні пухлини в організмі, не впливаючи на здорові тканини.

Про це повідомляється в статті дослідників, опублікованій в сьогоднішньому випуску журналу Science Translational Medicine. У своїх експериментах з мишами учені показали, що ця вакцина є першою в історії, за допомогою якої вдалося повністю видалити меланому.

«Розроблена нами вакцина є вдалим поєднанням інженерного і імунологічного підходу до лікування раку», - сказав професор Девід Муні, один з авторів статті, слова якого наводить прес-служба Гарвардського університету.

Подібний підхід до знищення раку вже демонструвався вченими, проте до цих пір всі спроби одержати добре працюючу протиракову вакцину виявлялися невдалими.

Вакцина, розроблена гарвардськими ученими, проводить перепрограмування клітин відразу в організмі хворого, а тому має надзвичайно високу ефективність.

newsland.ru