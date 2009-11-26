У вівторок знову розглядатимуть питання про 1 млрд. грн.

Кабінет міністрів України ініціюватиме у вівторок, 1 грудня, повторний розгляд питання щодо виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«У вівторок ми ще раз це питання підніматимемо. Ми, безумовно, не залишимо у спокої цей продажний український політикум, і ми будемо боротися за життя людей», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогоднішнім своїм рішенням частина парламенту вибила з рук уряду зброю для боротьби з епідемією грипу.

«Мене як прем’єр-міністра сьогодні Верховна Рада знезброїла у боротьбі за підготовку країни до можливої другої хвилі епідемії», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це було свідомо зроблено за змовою Президента України Віктора ЮЩЕНКА та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Сьогодні є повна змова між ЯНУКОВИЧЕМ і ЮЩЕНКОМ. Вони сьогодні діють як одна команда. Ви бачите, щоб хоч коли-небудь ЮЩЕНКО покритикував ЯНУКОВИЧА, а ЯНУКОВИЧ покритикував ЮЩЕНКА? Та ні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, те, що сьогодні вже втрачено 20 днів на підготовку до другої хвилі епідемії, є наслідком дій Президента та лідера Партії регіонів.

«Якщо хочете обирати далі саме таку владу, яку ви сьогодні побачили у Верховній Раді, то, будь ласка - для цього як раз президентські вибори дають усі підстави», - сказала вона.

Коментуючи ситуацію, яка виникла навколо претензій щодо вакцини, яку пропонує сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я, прем’єр зауважила, що жодна країна світу ще не відмовилася від закупівлі вакцини.

«Сьогодні це 40 країн, і майже всі країни Європи почали вакцинацію. Ви вважаєте, що вони бажають зла своїм народам?», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.