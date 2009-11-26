Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ пропонує змінити економічні відносини всередині галузі охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.КНЯЗЕВИЧ висловив сьогодні на засіданні Координаційної ради з реформування медичної галузі.

"У системі охорони здоров`я необхідно міняти систему економічних відносин. Для мене однозначно – державне замовлення на всі ліки, медичну техніку", - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр також вважає за доцільне встановити у медичній галузі базовий рівень заробітної плати і продумати систему доплат.

Крім того, В.КНЯЗЕВИЧ пропонує чітко визначити обсяг медичних послуг, які надаватимуться за рахунок коштів державного бюджету. "Нам треба нарешті визначити чітко у межах бюджетних асигнувань обсяги медичної допомоги, які віднесено до гарантованого рівня. Ми пропонуємо екстрену, невідкладну, первинну медичну допомогу. Це в усьому світі гарантується за рахунок держави", - пояснив він.

"Я радий, що починається нормальний процес, що ми вийдемо на фінансування від 7% до 10% від національного ВВП і до нормальної реформи", - вважає В.КНЯЗЕВИЧ.