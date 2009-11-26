М'ята усуває біль не гірше за анальгін

Впродовж тисяч років бразильські знахарі прописували хворим м`яту для лікування найрізноманітніших недуг - від головних болів і хвороб шлунку до застуди і грипу, повідомляє EurekAlert.

Нещодавно ученим з університету Ньюкасла (Newcastle University), Великобританія, вдалося довести, що рослина Hyptis crenata, в народі відома як бразильська м`ята, дійсно має болезаспокійливі властивості. Щоб усунути біль, слід приймати м`ятний відвар: висушене листя рослини вариться у воді протягом 30 хвилин. Після охолодження рідину треба пити як звичайний чай.

Досліди на мишах показали, що відвар м`яти діє на тварин так само, як синтетичний препарат індометацин. Тепер дослідники хочуть провести клінічні випробування засобу, щоб з`ясувати, наскільки бразильська м`ята ефективна для усунення болю у людини.

vokrugsveta.ru