Як навчитися відпочивати: 7 найпростіших методів розслаблення

Який він, ритм нашого життя? У багатьох з нас він достатньо напружений. Століття інформації і високих швидкостей примушує жити і працювати в прискореному темпі. Ми втомлюємося. Робота, дім, робота - нескінченний круг, а відпочинок зазвичай увечері, перед телевізором, заїдаючи втому чим-небудь приготованим на швидкоруч.Така вона, реальність більшості...

Сучасна психологія учить нас контролювати і упорядковувати своє життя, але іноді здається, що неможливо розірвати зачароване коло повсякденних турбот. Так хочеться вирватися на свободу, по-справжньому розслабитися і відпочити! Алкоголь і лежання перед телевізором тут не допоможуть, це лише ілюзія відпочинку.

Відпочинок необхідний! Всім відомо, до чого приводить стан постійного стресу, а треба просто іноді зупинятися в стрімкому потоці життя. Уміння розслаблятися робить нашу свідомість ясною і дає сили йти по життю легко, успішно вирішуючи всі проблеми.

Методів релаксації існує велика кількість, пропонуємо вам сім з них, найпростіших і найдоступніших.

1. Метод глибокого дихання Сядьте зручно на стілець, випряміть спину, не напружуючись. Руки покладіть вільно на коліна. Заспокойте дихання. Тепер зробіть глибокий вдих, відчувши, як повітря проникає в найдальші куточки ваших легенів, а груди при цьому розширюються. На вдиху корисно в думках вимовляти: «Я вдихаю щастя» або «Я вдихаю здоров`я».

Зробіть видих, вимовляючи про себе: «Я видихаю любов». Потім знову зробіть вдих і видих таким самим методом. Виконуйте протягом 5-10 хвилин.

2. Прогулянки на свіжому повітрі

Навколишня природа вносить до нашого життя гармонію і спокій. Здійснюйте прогулянки щодня, мінімум 15-20 хвилин. Особливо корисно гуляти серед дерев, вважається, що вони здатні витягати з людини весь накопичений негатив. У вихідні дні постарайтеся частіше виїжджати за місто, ближче до природи.

3. Метод медитації Цей метод найдієвіший і перевірений, допомагає розслабитися на 100%.

Сядьте на стілець, випрямивши спину, але не напружуючи її. Можна сісти по-турецьки, підігнувши під себе ноги. Руки покладіть вільно на коліна, долонями вгору. Очі краще закрити. Починати медитувати можна по 5-10 хвилин в день, поступово доводячи час до 20-30 хвилин.

Заспокойте дихання, постарайтеся звільнитися від сторонніх думок. Для цього зосередьтесь на своєму диханні, дихайте спокійно і неглибоко, можна концентруватися на рахунку. З кожним видихом почніть вимовляти про себе або тихо вголос яке-небудь заспокійливе слово, наприклад: «спокій», «тиша» або індійське слово «ом».

4. Медитація в русі Ви включаєте спокійну музику, сідаєте, але можна і стояти. Закрийте очі і в думках розчиніться в цій музиці, роблячи в такт з нею рухи, які підкаже ваше тіло.

5. Метод візуалізації кольору Зручно сядьте і розслабте м`язи тіла, закрийте очі. Уявіть себе в якій-небудь «кольоровій» обстановці, наприклад, на березі синього озера з чистою водою або на яскраво-зеленому альпійському лужку серед жовтих або оранжевих квітів.

Починайте поступово глибоко вдихати синій колір чистого озера. Уявляйте, що видихаєте оранжевий. Уявивши себе на зеленому лужку, вдихайте зелений колір лугу, а видихайте червоний або жовтий. Поекспериментуйте з квітами, вдихаючи один колір і видихаючи інший.

6. Метод фітотерапії Увечері, прийшовши з роботи, заваріть собі чашку доброго трав`яного чаю з ромашки або м`яти. М`яту перцеву, ромашку або мелісу заварюємо з розрахунку 2 чайних ложки трави на склянку окропу. Настоюємо, злегка охолоджуємо і проціджуємо перед вживанням. У аптеках ви можете знайти такий чай вже готовий, в пакетиках, і заварюють його як звичайний.

7. Розслаблююча ванна На таку процедуру досить виділити 20-30 хвилин. Наповніть ванну водою. Дуже добре, якщо температура води відповідатиме температурі тіла або трохи буде теплішою. Вода не повинна бути гарячішою. Бажано додати у воду ефірну олію або піну. Спокійно зануртеся у ванну, розслабтеся, звільніться від різних думок, концентруйтеся на тому, як вам зараз добре і спокійно. Після ванни розітріться м`яким рушником і змастіть все тіло лосьйоном, що добре вбирається, або кремом з приємним запахом.

Ось такі сім простих, але дієвих методів. Вибирайте для себе той спосіб релаксації, який більше підходить вам, виходячи з умов вашого життя і завантаженості. І нехай втома залишиться у минулому, відпочивайте на здоров`я!

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