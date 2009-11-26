У Чернівцях відмінено карантин і відновлено навчання у школах

З 26 листопада у Чернівцях припинено усі карантинні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла міська надзвичайна протиепідемічна комісія, а відповідну постанову виніс головний державний санітарний лікар міста.

Повністю відновлено навчально-виховний процес у всіх школах, ліцеях, гімназіях, дошкільних та позашкільних установах Чернівців.

Водночас, ще два тижні після завершення карантину в усіх навчальних і дошкільних закладах буде здійснюватися триразове прибирання та регулярне провітрювання приміщень. В організації навчального процесу не застосовувавтиметься кабінетна система, на уроках фізкультури буде дозволено лише оздоровчі вправи. Впродовж двох тижнів після завершення карантину в навчальних закладах не проводитимуть масових заходів, дискотек, тематичних вечорів.

Управління освіти та охорони здоров’я розробили графіки проведення у школах та дитсадках медичного огляду дітей, провели інструктаж із медпрацівниками щодо порядку проведення таких оглядів.

З 26 листопада у Чернівцях дозволено приступити до роботи також усім закладам культури, кінотеатрам, розважальним закладам, комп’ютерним та інтерактивним клубам і центрам.