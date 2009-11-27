Чоловікам корисно сперечатися і сердитися

Група дослідників із Стокгольмського університету (Stockholm University), Швеція, з`ясувала, що чоловіки, які приховують свою незадоволеність поганим поводженням з ними керівника або колег, подвоюють ризик виникнення серцевого нападу або навіть смерті від серцевого захворювання, повідомляє Mail Online.

Результати дослідження були опубліковані в журналі «Journal of Epidemiology and Community Health». При цьому чоловіки, які починають сердитися і вступають в суперечку з керівниками і колегами, значно менше ризикують своїм здоров`ям.

Протягом 8 років учені опитували 2700 чоловіків про те, яким чином вони впоруються з конфліктами на роботі, незалежно від того, з ким це конфлікти - з керівниками або колегами. У всіх чоловіків, що брали участь в дослідженні, перевіряли їх кров`яний тиск, вагу і рівень холестерину.

vokrugsveta.ru