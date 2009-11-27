Тернопіль закликав уряд оплатити медикам понаднормову роботу

Тернопільська обласна рада закликала прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО забезпечити надходження обіцяних коштів на оплату понаднормової роботи медикам та закупівлю необхідного медичного обладнання.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати на вчорашній сесії прийняли одноголосно з ініціативи фракції “Наша Україна”.

У зверненні депутати нагадують, що облрада вже зверталася до Кабміну з проханням виділити 59 млн. грн. на забезпечення області лікарськими засобами та медичним обладнанням для надання медичної допомоги хворим на ГРВІ та грип під час епідемії. “Ці кошти планували використати на найнеобхідніші речі – закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, реанімобілів та санітарних автомобілів, розгортання додаткових лікарняних інфекційних ліжок тощо. Натомість на всі необхідні потреби область одержала від уряду лише 4,5 млн. грн. Тоді як тільки на закупівлю лікарських засобів необхідно 13,5 млн. грн.”, – констатують депутати.

Вони також вказали, що на надбавки на зарплати медикам, які самовіддано працювали в час епідемії, відповідно до ухваленого закону Тернопільській області потрібно 3,5 млн. грн., тоді як насправді в регіон надійшло лише 2 млн. грн. Депутати застерігають, що така ситуація загрожує зростанням соціальної напруги серед медичних працівників. “Сьогодні у медиків області виникає запитання: чи одержать вони обіцяні надбавки до зарплати за роботу в надзвичайно складних умовах епідемії?”, – йдеться у зверненні.

В ньому також нагадується, що під час перебування прем’єр-міністра в Тернополі на початку епідемії, області було обіцяно повне сприяння та підтримка уряду. “Виходячи ж із ситуації, яка складається в Тернопільській області, можна зробити висновок: слова уряду розходяться з ділом”, – наголошують депутати.

Відтак вони закликали Ю.ТИМОШЕНКО “не тільки думати про власний імідж в умовах виборчої президентської кампанії, а реально дбати про збереження здоров’я та життя своїх співвітчизників”.