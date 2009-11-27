У Запоріжжі в лікарні від пневмонії помер чоловік

У Запоріжжі в лікарні помер чоловік, госпіталізований з діагнозом "пневмонія".

Як повідомили УНІАН у Запорізькому міськуправлінні охорони здоров`я, 49-річний чоловік – працівник ВАТ "Мотор Січ", помер 25 листопада в реанімаційному відділенні 9-ї міськлікарні, куди був госпіталізований з діагнозом "двостороння пневмонія".

За даними медиків, перший раз чоловік звернувся до лікарів ще 19 листопада - викликав "швидку допомогу", але від госпіталізації відмовився.

"З 20 по 23 він знаходився "на лікарняному" дома, 23 листопада прийшов у медустанову, оскільки необхідно було закрити чи продовжити лікарняний, і був госпіталізований: зроблені аналізи показали, що чоловіка треба направляти в реанімацію, але він відмовився і був направлений у терапевтичне відділення. Протягом доби його стан був стабільним, навіть покращився, але 24 сталося різке погіршення, і пацієнта, незважаючи на його заперечення, доставили в реанімаційне відділення 9-ї міськлікарні м. Запоріжжя. Наступного дня, незважаючи на всі зусилля лікарів, він помер", - повідомили в міськуправлінні охорони здоров`я, зазначивши, що в сім`ї померлого хворіли ще 2 людей - дружина і дитина, але їх стан "легкий".

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров`я, з початку епідемії (29 жовтня) станом на 26 листопада в Запорізькій області зареєстровано 47 тисяч 934 чол., хворих на грип або ГРВІ. На сьогодні в реанімації знаходяться 8 хворих, ще 4 - на штучній вентиляції легенів.

З початку епідемії з лікарень виписано 1206 чоловік, з них 125 з діагнозами «грип» або «пневмонія».