Чай у пакетиках небезпечний для здоров'я

Чай в пакетиках містить велику кількість фторидів, які мають небезпеку для здоров`я. Як передають «Новини шоу-бізнесу», до таких висновків дійшли вашингтонські учені з Медичного коледжу.

Дослідження показали, що в пакетованому чаї звичайної міцності було присутньо 6,5 частин фторидів на мільйон, що помітно перевищує допустиму концентрацію. Допустима норма фторидів в питній воді становить 4 частини на мільйон, тоді як плчшкова мінеральна вода не повинна містити більш як 2,4 частин.

Листя чаю накопичує фториди, що поступають з грунту і води. Поки що не досліджено, як залежить вміст фторидів від сорту чаю і року його збору, але фахівці мають намір зайнятися цим.

Проте учені відзначають, що якщо фториди, які входять до складу чаю, присутні в помірних дозах, то вони дуже корисні для зубів і зміцнюють кістки.

rosbalt.ru