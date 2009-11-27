Чим лякає штучне запліднення?

Співвідношення кількості хлопчиків і дівчаток, зачатих шляхом штучного запліднення виявилося зовсім іншим, ніж передбачено матір`ю-природою. Як передає ISRA.com, природним чином зазвичай народжується 105 хлопчиків на кожні 100 дівчаток - таким чином компенсується той факт, що немовлята чоловічої статі частіше вмирають в перший рік життя.

Проте останні дослідження показали, що при штучному заплідненні серед немовлят спостерігається зворотне співвідношення. Як правило, цей метод використовують тільки при чоловічому безплідді, пов`язаному з низькою якістю сім’я, проте деякі клініки призначають штучне запліднення і тоді, коли причина безпліддя пари неясна.

Медики наполягають на тому, щоб проводити штучне запліднення тільки за медичними показаннями, оскільки надмірне захоплення цим способом запліднення може привести до негативних наслідків.

newsland.ru