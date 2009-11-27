Схуднути допоможуть кросворди

Дослідник Тім Форрестер (Tim Forrester) провів для cannyminds.com дослідження, внаслідок чого з`ясував, що посилена робота мозку, наприклад, при розв’язанні кросвордів, складанні пазлів або участі у вікторинах також допомагає спалювати калорії, повідомляє Mail Online.

Виявилось, що ці та інші подібні розумові вправи спалюють 90 калорій за годину. При цьому шоколадне печиво містить в середньому 56 калорій, заварний крем 57 калорій, а бутерброд з варенням 85 калорій. Як пояснив Тім Форрестер, «наш мозок потребує 0,1 калорії щохвилини просто для виживання. Коли ми робимо щось, що вимагає роботи мозку, ми можемо спалювати по 1,5 калорії щохвилини».

Таким чином, коли людина, наприклад, вирішує складні кросворди, мозку потрібно більше цукру і калорій. І дві години розумової роботи практично компенсує пінту пива. Проте, враховуючи, що хоча мозок і використовує багато енергії, жир він не забирає, сподіватися на те, що розумова робота замінить фізичні вправи, не доводиться. Отже, від гімнастики і здорового харчування не відмовишся.

vokrugsveta.ru