За невчасну діагностику менінгіту британцеві заплатять 3 млн.

Британцеві, який одержав незворотні пошкодження мозку через невчасну діагностику менінгіту, заплатять компенсацію у розмірі 3,2 мільйонів фунтів стерлінгів, пише Sky News.

Марк Томас з Уолсолла, графство Уест-Мідлендс, в 2002 році (тоді йому було 12 років) захворів на гнійне запалення вуха. Незабаром після початку захворювання у підлітка з`явилися симптоми ураження мозкових оболонок: скутість м`язів шиї, світлобоязнь і підвищена стомлюваність.

Батьки відвезли Томаса в помісну лікарню, де у нього узяли аналіз крові, після чого відправили додому. Через п`ять днів стан підлітка значно погіршав, і його знову доставили в лікарню.

Медсестра відділення невідкладної допомоги заявила, що стан Томаса недостатньо серйозний, щоб звертатися по допомогу в це відділення, і спробувала відправити його додому. Проте батьки наполягли на прийомі, де врешті-решт лікар проглянув результати аналізу, які підтверджували ускладнення на мозок.

Проте через невчасну діагностику і лікування хвороба нанесла нервовій системі підлітка незворотні пошкодження, що порушили роботу його короткочасної пам`яті. Стан Томаса не дозволяє йому займатися трудовою діяльністю і забезпечувати себе.

Адміністрація лікарні визнала свою провину, принесла пацієнтові і його сім`ї вибачення і погодилася виплатити компенсацію у розмірі 3,2 мільйонів фунтів стерлінгів.

medportal.ru