Чому виникає дитячий лунатизм?

Якщо батько або мати бродять уві сні, їх діти в 60% випадків також будуть лунатиками. Розвитку цього захворювання сприяють психічні навантаження.

Лунатизм сам по собі не небезпечний, але слід перекрити дитині доступ до сходів, замкнути двері і вікна, щоб вона не травмувалася. Особливо небезпечні скляні двері.

Які симптоми цього дивного захворювання? дитина встає вночі;

ходить туди-сюди вночі і при цьому у неї розплющені очі;

переставляє предмети;

ви одержуєте безглузді відповіді, якщо намагаєтеся заговорити з дитиною;

на ранок малюк нічого не пам`ятає.

Трохи медицини У лунатиків порушений сон. У них перехід сну з однієї фази в іншу відбувається не плавно, а різко.

При різкій зміні фаз на мозок ідуть певні перевантаження. У нормі уві сні дитина бачить сцени, наповнені діями, і в той же час центр рухів в мозку блокується.

У лунатиків це блокування відключається і нервові сигнали поступають в м`язи. Саме тому дитина уві сні рухається.

Вплив Місяця Напади лунатизму дуже часто наступають винятково в період повного місяця. Науці невідомо, яким чином місяць впливає на режим сну.

Доступ місячного світла в кімнату значення не має, швидше за все, на сон впливає зміна магнітного поля. Ученим вдалося встановити, що магнітні поля впливають на людський сон.

Справжня проблема з дітьми Близько 30% всіх дітей час від часу страждають лунатизмом. Це захворювання починає виявлятися зазвичай у віці 3-4 років, але до 14 років, як правило, минає. Лише 1% людей, які ходили уві сні в дитинстві, продовжують робити це і в дорослому віці.

Як допомогти дитині? Такі трави як меліса, валеріана і лаванда стабілізують ритм сну. Приготуйте дитині заспокійливий чай: змішайте по чайній ложці кожної рослини у великій чашці і залийте 500 мл кип`ятку. Дайте 10 хв. настоятися, після чого процідіть. За годину до сну напоїть чаєм дитину. І поклопочіться про те, щоб перед сном малюк відвідав туалет і не вставав по потребі вночі.

Хміль також заспокоює і перешкоджає виникненню снів, що викликає лунатизм. Набийте невелику наволочку або мішечок шишками хмелю.

Цей мішечок потрібно класти дитині під подушку, щоб вона видавала заспокійливий запах. Міняти вміст потрібно кожні 3 тижні.

Заспокійливі запахи сприяють нормальному сну. Можна використовувати ароматичні олії герані, ромашки, меліси, сандалового дерева або іланг-ілангу. Слід або розбрискати ці олії, 5-8 крапель, в дитячій, або використовувати аромалампу.

Якщо ви побачите, що ваша дитина ходить уві сні, обережно візьміть її за руку і відведіть назад в ліжко. А для прфилактики дотримуйтесь порад, перерахованих нижче:

завжди закінчуйте день розмовою з дитиною, обговорюючи найважливіші події минулого дня;

похваліть її за те, що вам в її вчинках або поведінці особливо сподобалося;

якщо ви сварилися вдень, обговоріть це спокійно;

перед сном заспівайте пісеньку, прочитайте казку або помоліться.

dytyna.info