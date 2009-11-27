Майже 25% дитячих іграшок шкодять здоров'ю дітей

У 2009 році в ході контрольних заходів в різних регіонах Росії зняли з реалізації 22,9 відсотка перевірених дитячих іграшок. В поточному році було перевірено в цілому 92 337 зразків ігор і іграшок. З них 21 111, або 22,9 відсотка, були за наслідками перевірок зняті з реалізації. Більшість забракованих дитячих товарів – 88,8 відсотка – іграшки китайського виробництва.

Основними причинами вилучення іграшок з обороту були відсутність документів, які підтверджують якість і безпеку товару, а також невідповідність санітарно-хімічним і токсикологічним показникам, перевищення допустимого рівня звуку.

Не відповідними санітарним нормам було визнано 16,5 відсотка досліджених зразків іграшок. Найчастіше в іграшках встановлювалося перевищення допустимих концентрацій фенолу, а також альдегідів і фталатів.

medportal.ru