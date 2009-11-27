В оптимістів рідше болять зуби

Учені з Нової Зеландії встановили залежність між захворюваннями зубів і рівнем душевної тривоги у людини, пише Daily Telegraph.

Вивчивши 1037 осіб, що лікуються у дантистів, дослідники встановили, що чверть з них можна класифікувати як людей з патологічним страхом, у тому числі і боязню зубних лікарів. Вони настільки налякані, що «уникатимуть зустрічі з дантистом до тих пір, поки зубні болі буде просто неможливо терпіти».

Це призводить до того, що люди, які «патологічно бояться дантиста», частіше страждають від захворювань зубів, ніж ті, хто не випробовують ніякої тривоги при відвідинах зуболікарського кабінету.

newsland.ru