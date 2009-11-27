У Києві затверджено програму реформування соцзакладів

В Києві затвердили програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2009-2010 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Зазначена програма покликана створити умови для реалізації прав та вивчення потреб і стану розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Так, згідно з програмою, планується відкрити на базі Київського міського будинку дитини ім. М.Городецького відділення медико-соціальної реабілітації дітей з малозабезпечених родин; створити соціально-психологічні служби у школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, №12 і №21 та у дитячих будинках «Малятко», «Ясний».

Крім того, планується забезпечити допрофесійну підготовку дітей, для чого відкрити у школі-інтернаті № 21 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, додатковий десятий клас (з можливістю обрання професійного спрямування).